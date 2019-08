Deutschkreutz: Lärmmessung am Bahnhof

„Die Messungen vor Ort sind abgeschlossen und werden gerade ausgewertet. Mit der Gemeinde sind wir diesbezüglich laufend in Kontakt“, sagt ÖBB-Sprecher Karl Leitner. Noch dieser Woche soll es mit der Gemeinde ein Gespräch geben.

Für Bürgermeister Manfred Kölly (LBL) liege die „rascheste und effizienteste Lösung“ in einer Verlegung der Waggons in den Wirtschaftspark. Allerdings sei ohnedies geplant, den Bahnhof umzubauen. Über die Aufteilung der Kosten in der Höhe „zwischen 20 und 30 Millionen Euro“ müsse noch verhandelt werden, sagt Kölly.