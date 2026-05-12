Bad Tatzmannsdorf: Kurdirektor klagt Kurkommission

Richter Lukas Belza gibt sich alle Mühe, die Streitparteien von den Vorteilen eines Vergleichs zu überzeugen. Das Risiko zu verlieren gelte für beide. Aber schnell ist klar, dass kein grüner Zweig gefunden und der Prozess länger dauern wird.

Richard Senninger, seit 2021 als Kurdirektor oberster Tourismusverantwortlicher in Bad Tatzmannsdorf, klagt die Kurkommission auf Einhaltung seines Vertrags, der nach seiner Ansicht bis 2031 läuft. Unter dem damaligen Bürgermeister und Vorsitzenden der Kurkommission, Gert Polster (SPÖ), habe er einen auf fünf Jahre befristeten Vertrag mit einmaliger Verlängerung ohne Ausschreibung erhalten, argumentiert Senninger, der von Gottfried Schmutzer vertreten wird.

Die Kurkommission unter dem jetzigen Ortschef Stefan Laimer (ÖVP) hat Senninger allerdings im vergangenen Dezember mitgeteilt, der Ende Juni auslaufende (erste) Fünfjahresvertrag werde nicht verlängert. Aus „finanziellen und wirtschaftlichen“ Gründen. Zwar wurde die Orts- und Kurtaxe jüngst von 2,50 Euro pro Gast und Tag auf 4,50 Euro erhöht, aber „prozentuell“ bekomme der Kurort jetzt weniger, so der Ortschef. Der Geschäftsführer werde eingespart, der Personalstand aber erhöht.