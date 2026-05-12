Bad Tatzmannsdorf: Kurdirektor klagt Kurkommission
Richter Lukas Belza gibt sich alle Mühe, die Streitparteien von den Vorteilen eines Vergleichs zu überzeugen. Das Risiko zu verlieren gelte für beide. Aber schnell ist klar, dass kein grüner Zweig gefunden und der Prozess länger dauern wird.
Richard Senninger, seit 2021 als Kurdirektor oberster Tourismusverantwortlicher in Bad Tatzmannsdorf, klagt die Kurkommission auf Einhaltung seines Vertrags, der nach seiner Ansicht bis 2031 läuft. Unter dem damaligen Bürgermeister und Vorsitzenden der Kurkommission, Gert Polster (SPÖ), habe er einen auf fünf Jahre befristeten Vertrag mit einmaliger Verlängerung ohne Ausschreibung erhalten, argumentiert Senninger, der von Gottfried Schmutzer vertreten wird.
Die Kurkommission unter dem jetzigen Ortschef Stefan Laimer (ÖVP) hat Senninger allerdings im vergangenen Dezember mitgeteilt, der Ende Juni auslaufende (erste) Fünfjahresvertrag werde nicht verlängert. Aus „finanziellen und wirtschaftlichen“ Gründen. Zwar wurde die Orts- und Kurtaxe jüngst von 2,50 Euro pro Gast und Tag auf 4,50 Euro erhöht, aber „prozentuell“ bekomme der Kurort jetzt weniger, so der Ortschef. Der Geschäftsführer werde eingespart, der Personalstand aber erhöht.
Dass im Burgenland Geschäftsführer eingespart werden, konnte man zuletzt nur im Tourismus bemerken. Die regionalen Tourismusverbände Nordburgenland, Mittelburgenland-Rosalia und Südburgenland wurden Ende Jänner 2026 aufgelöst – damit auch die regionalen Geschäftsführer eingespart. Rechtsnachfolgerin der Tourismusverbände ist die Burgenland Tourismus GmbH. Geschäftsführer Dietmar Tunkel hält nun alle Fäden in der Hand.
Fortsetzung Ende Juni
Am 29. und 30. Juni kommen nun Senninger und Polster zu Wort. Danach Mitglieder der Kurkommission, bekannte Hoteliers aus Tatzmannsdorf, mit fast 500.000 Nächtigungen größter Tourismusort des Landes. Wie sich die Kurkommission trotz Sparzwangs den bekannten Anwalt Gerald Ganzger leisten kann? „Ich habe erst heute erfahren, dass er prominent ist“, sagt Bürgermeister Laimer. Der Vorschlag sei aus der Kurkommission gekommen. Wer genau Ganzger empfohlen hat, will Laimer nicht sagen.
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