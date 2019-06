Autoeinbrüche mit Störsender: Diese Marken ließen sich öffnen

Wegen einer Serie von Autoeinbrüchen mit Störsendern, die er mit zwei Komplizen im März des Vorjahres in Parndorf verübt haben soll, hat sich am Dienstag ein 33-Jähriger in Eisenstadt vor Gericht verantworten müssen. Er wurde nicht rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt, acht Monate davon wurden als unbedingte Haftstrafe verhängt.