Marco Prinner: „Ich will Musik machen, egal was kommt“

Er kam rechtzeitig an, sang sein eigens komponiertes Lied ungefähr zur Hälfte und war schon in der nächsten Runde. Die Zeit nach der Show hat Marco allerdings in weniger guter Erinnerung: „Ich war damals 14 und habe in der Schule auf einmal viel Aufmerksamkeit bekommen, aber leider eher negative. Man hat mich beschimpft, wie schlecht ich war.“ Was folgte, waren einige Live-Auftritte als „Marc’O“. „Aber ich habe mich nicht richtigwohl gefühlt, war in der falschen Musikrichtung“, erinnert er sich.