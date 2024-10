Ganze 28 Jahre später ist der Song vielen Menschen noch immer nicht aus dem Ohr gegangen. Das gilt umso mehr für alle, die sich am vergangenen Freitag die Sendung "The Voice of Germany" im deutschen Privatfernsehen gesehen haben. Da hat ein junger Burgenländer den Girly-Pop-Hit aus den 90ern gesungen - beziehungsweise gebrüllt.

Bei "The Voice of Germany" geht es für die Talente zunächst darum, einen von drei " Coaches " - es handelt sich meist um deutsche Pop-Stars - nur mit ihrer Stimme zu überzeugen. Bei den "Blind Auditions" sitzen die Coaches mit dem Rücken zu den Gesangstalent. Gefällt einem von ihnen, was sie hören, kann ein Buzzer betätigt werden, der den Coach-Stuhl Richtung Bühne dreht.

Der Finnen-Rocker war es schließlich, der den 31-Jährigen in sein "Team" aufnahm: "Weißt du, in diesem Studio passieren viele verrückte Dinge. Es war so cool. Ich möchte dich in meinem Team, ich brauche dich in meinem Team, ich will dich in meinem Team. Ich kann nicht leben ohne Rock 'n' Roll in meinem Leben, ich brauche dich hier", zeigte sich Samu Haber vom Auftritt des hauptberuflichen Radiologie-Technologen begeistert.

Chris Chalmer ist bei der "The Voice of Germany" nun also eine Runde weiter und wird in den kommenden Wochen vom Sunrise-Avenue-Sänger gecoacht.