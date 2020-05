Aufregung um jugendliche Asylwerber

In Großpetersdorf wiederum geht das Gerücht um, dass das gemeindeeigene Hotel GIP als Flüchtlingsunterkunft hergenommen werden soll. Bürgermeister Wolfgang Tauss ( SPÖ) dementiert. „Es hat Gespräche gegeben, weil das GIP nicht ausgelastet ist, aber an den Wochenenden sind wir immer voll.“

Von Seiten der Diakonie werden Verhandlungen mit der Gemeinde bestätigt. „Die Gemeinde steht der Aufnahme von Asylwerbern grundsätzlich positiv gegenüber. Vielleicht ergibt sich in Zukunft eine Möglichkeit“, sagt Riedl. Konkrete Pläne gebe es aber nicht.