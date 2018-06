Aufräumen nach Nova Rock und Vorfreude auf nächstes Festival

Gleichzeitig haben die Aufräumarbeiten begonnen. Hunderte Zelte, Schlafsäcke und sogar volle Bierdosen wurden am Festivalgelände zurückgelassen. Räumtrupps mit 150 Mitarbeitern werden in den kommenden Tagen für Ordnung sorgen. Auch die Mitarbeiters des Bauhofes Nickelsdorf waren am Montag damit beschäftigt Spuren des Events zu beseitigen, schildert Bürgermeister Gerhard Zapfl (SPÖ).

Bilanz zogen am Montag auch die Einsatzkräfte. 250 Polizisten hatten an den fünf Festival-Tagen – ebenso wie die Besucher – mit den Naturgewalten zu kämpfen. Die starken Regenfälle zum Auftakt ließen viele Rockfans samt ihrer fahrbaren Untersätze im pannonischen Schlamm versinken.