Iron Maiden beim Nova Rock: Ein Flugzeug für rasende Riffs

Dickinsons Stimme kommt immer noch mühelos und kraftvoll in die höchsten Höhen, auch wenn der Betreiber eines Hangars für Wartung von Flugzeugen im August 60 Jahre alt wird. Die Gitarristen Janick Gers, Adrian Smith und Dave Murray, alle jenseits der 60, bedienen die Saiten mit Turbo-Tempo und zeigen weder bei den furiosen Soli noch bei den rasenden Riffs Schwächen.

Und das Beste: Die Songs, beschränken sich nie auf wütendes In-die-Saiten-Hacken. Es gibt immer wieder Wechsel im Tempo. Aus ruhigen Phasen baut sich neue Energie auf. Hymnische Melodiepassagen und sakrale Chöre wechseln mit rabiaten Ton-Salven. So wirken Songs wie „For The Greater Good Of God“ wie rockende Mini-Symphonien.

Mit „The Clansman“ und „Aces High“ haben Iron Maiden auch Stücke zum Nova Rock mitgebracht, die sie lange nicht mehr live gespielt haben. Aber es sind Hits wie „The Number Of The Beast“ oder „Fear Of The Dark“, die jetzt gegen Ende der Show die Masse vor der Blue Stage begeistern. Auch wenn es jetzt schon nicht mehr die 50.000 sind, die Dickinson am Anfang begrüßt hatte. Viele sind schon beim Auto, weil sie den finalen Abreise-Stau vermeiden wollen.

Schade. Das haben sich Iron Maiden nicht verdient. Denn bedingt durch den Ausfall der Toten Hosen am Eröffnungstag waren die Briten – pathetische Show hin oder her – der einzige würdige Headliner des heurigen Nova Rock.