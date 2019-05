Kinder auf Hochstuhl geschnallt: Behörden prüfen Vorwürfe

Massive Vorwürfe gegen Pädagogin

Die am gestrigen Donnerstag erbrachten Vorwürfe wiegen schwer. Kleinkinder im Alter von etwa zwei Jahren sollen zur Strafe für Stunden in Hochstühlen angeschnallt worden sein, ohne Spielzeug oder andere Beschäftigungsmöglichkeiten. Außerdem ist in den am Donnerstag bei Polizei und Land eingebrachten Anzeigen von Mobbing und Veruntreuung die Rede.