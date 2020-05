Asylheim bleibt in Schwebe

Die Überlegung eines Grazer Unternehmers, in Wiesen (Bezirk Mattersburg) eine Unterkunft für bis zu 60 Flüchtlinge zu betreiben, hat in der rund 2800 Einwohner Gemeinde für Diskussionen gesorgt. Am Dienstagabend lud Bürgermeister Matthias Weghofer ( ÖVP) zu einer Informationsveranstaltung. Der Saal im Feuerwehrhaus war gesteckt voll, auch am Gang lauschten Zuhörer den Debatten. Mit dabei war auch der Leiter des Referates für Grundversorgung im Land, Wolfgang Hauptmann. Er stand den Besuchern, die auch aus anderen Ortschaften im Bezirk angereist waren, Rede und Antwort.

"Es gibt noch gar kein ’Projekt Wiesen’", erklärte Hauptmann den geschätzten 150 Besuchern. Ein Interessent habe "lediglich angefragt", ob er in Wiesen eine entsprechende Flüchtlingsunterkunft betreiben könne. Von Seiten der Behörde sei das angefragte Objekt – die ehemalige Seniorenpension Ulrike – auch noch gar nicht begutachtet worden.

60 Asylwerber, das sei für eine Gemeinde wie Wiesen jedenfalls zu viel, meinte eine Besucherin. Außerdem gab es Bedenken, dass das mögliche Quartier nicht groß genug sei für die angedachte Anzahl an Flüchtlingen. Gegen die Unterbringung von ein bis zwei Familien sei nichts einzuwenden, erklärte ein Wiesener, 60 Personen seien aber zu viel.