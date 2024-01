ASV Siegendorf: Streit zwischen Präsident und Bürgermeisterin setzt sich 2024 fort

Wenn Peter Krenmayr sagt „mir reicht‘s“ – dann sollte man darauf gefasst sein, dass der Präsident des ASV Siegendorf erst so richtig loslegt. So auch am Mittwoch, als sich der Unternehmer an der Spitze des traditionsreichen Arbeiterklubs beim KURIER meldet und sich seinen Frust über die Gemeinde und SPÖ-Bürgermeisterin Rita Stenger von der Seele redet.

Dass der Haussegen zwischen Politik und Verein seit einiger Zeit schief hängt, ist nicht neu. Krenmayr, unter dessen Ägide der Fußballklub seine jahrelange Unterklassigkeit abschütteln konnte, wirft dem Rathaus mangelnde Wertschätzung und mickrige Unterstützung für den aktuellen Herbstmeister der Landesliga vor.