ASV Siegendorf: Staatsanwaltschaft prüft Anzeige von Ex-Präsident Krenmayr

Die Behörde in Eisenstadt prüfe derzeit, ob ein Anfangsverdacht bestehe, sagt Sprecherin Petra Bauer zum KURIER.

Obwohl Krenmayr versichert, dass der Verein bei seinem Ausscheiden solide aufgestellt gewesen sei, hat eine Mitgliederversammlung in der Vorwoche die Einstellung des Spielbetriebs in der Regionalliga Ost und die Einbringung eines Sanierungsantrags ohne Eigenverwaltung beschlossen.

Diese "Galgenfrist" wollen die Freunde, die vorerst noch nicht vor den Vorhang treten, nutzen. Einige Tausend Euro an Spenden sollen schon eingegangen sein, von 5 bis zu 1.000 Euro reichen die einzelnen Gaben. Zunächst, so die Überlegung, brauche man 30.000 Euro, um die nächsten Monate in der RLO weiterzuspielen.