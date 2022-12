Astrologie: Persönlicher „Lebensfahrplan“ für schwierige Zeiten

Berufliche Perspekiven

Eines der Hauptanliegen ihrer Klienten sei in letzter Zeit Berufliches. So mancher, sagt Spitzer, wolle künftig in der Versorgung tätig sein – wie etwa im Pflegebereich. Da stelle sich die Frage, ob die Ratsuchenden für diesen Bereich geeignet wären. „Es kommen Anfragen, welche beruflichen Perspektiven es gibt, wo soll es hingehen im Leben. Da darf man als Astrologin unterstützend da sein.“

Zu beobachten sei, dass alte Strukturen, die bis jetzt gegolten haben, nicht mehr zählen. „Man muss sehr flexibel sein in Zeiten wie diesen. Da möchten viele wissen, welche Möglichkeiten sie haben.“ Die Menschen würden beginnen, sich mit sich selbst intensiver auseinanderzusetzen.