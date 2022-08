Arbeitsmarkt: Neubeginn abseits traditioneller Jobs

Gute Jobchancen

Die Chancen, nach der 18-monatigen Ausbildung des AMS-Programms „Frauen in Technik und Handwerk “ – kurz FiT genannt – einen erfüllenden und gut bezahlten Job zu ergattern, stehen jedenfalls nicht schlecht. Das belegt eine neue Studie, die Johannes Kopf, Vorstand des AMS Österreich, AMS-Burgenland-Vizechefin Karin Steiner sowie BUZ-Leiter Christian Vlasich am Montag in Neutal präsentierten (siehe Bild ganz oben).