Ein Apfel am Tag? Beim Apfelkulinarium gibt es über 100 verschiedene Sorten

Von Dienstag kommender Woche bis Sonntag, 22. bis 27. Oktober , dauert die Sortenausstellung. An den Werktagen gibt es vormittags ein spezielles Programm für Schulen und Kindergärten.

"Durch die Apfelverkostungen und die Aromen der alten Sorten gelingt es hervorragend, Menschen von den Vorteilen der artenreichen Streuobstwiesen zu überzeugen und sie zur Erhaltung und Neuauspflanzung zu motivieren. Das sehen wir als Kernaufgabe des Apfelkulinariums sowie der Vereinsarbeit", sagt Obfrau Brigitte Gerger . "In die Vorbereitung der nunmehr sechsten Auflage wurde wieder jede Menge Energie gesteckt."

"Es wurden schon über 500 Kinder angemeldet, die über einen Vortrag und eine anschließende Verkostung von der Bedeutung der Streuobstwiesen für Mensch und Umwelt begeistert werden sollen", freut sich Gerger über das rege Interesse.

An den Nachmittagen finden kommentierte Apfelverkostungen (Anmeldung per eMail an wiesen-initiative @gmx.at erforderlich) und Vorträge zur Obstbaumpflege statt.