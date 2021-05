Am 25. Juni soll Sagartz zum ÖVP-Chef gewählt werden

Anders als Präsenz-Parteitage, die fast immer Samstagvormittag stattfinden, wird der digitale Parteitag an einem Freitag um 17 Uhr beginnen. Der außerordentliche Parteitag wird aus dem ÖVP-Haus in Eisenstadt gesendet. 274 Delegierte werden aus ihren Wohnzimmern zugeschaltet, um ihre Stimme abzugeben.

„Die Abstimmung wird online und natürlich unter Wahrung des Wahlgeheimnisses durchgeführt“, erläuterte Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Es soll auch einen öffentlichen Live-Stream für Gäste und Medien geben.

Bis zum Parteitag am 25. Juni gebe es organisatorisch noch viel zu tun, so der Parteimanager. Der technische Aufwand sei „enorm“. Die ÖVP betrete mit dem digitalen Parteitag in dieser Größenordnung Neuland und wolle die Erfahrungen nutzen, um „die Volkspartei zur digitalsten Partei im Burgenland zu machen“.

Nach der Wahl will Sagartz auf eine Tour durch das Burgenland gehen. Auf diese Weise werde er sich trotz Corona-Krise in kleineren Formaten der Diskussion stellen, betonte er.Th. Orovits