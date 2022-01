Alternative Suchmaschine? Zukunftstechnologie aus dem Burgenland

Das Prinzip der App: Der User scannt mit seiner Handykamera ein Objekt, beziehungsweise ein darauf abgebildetes Firmenlogo. Die künstliche Intelligenz der Anwendung erkennt das Produkt – und zeigt dem Nutzer Links, Videos und Social Media-Kanäle dazu an. Und auch, wo es das Produkt zu kaufen gibt. Online-Stores werden ebenso angezeigt wie das nächstgelegene Geschäft im Zentrum. „ktchng“ setzt stark darauf, dass „Augmented Reality“ und „Mixed Reality“ in den nächsten Jahren eine immer größere Rolle im Alltag der Menschen spielen werden.

In weiterer Folge ist bei „ktchng“ auch eine „Tokenisierung“ geplant. Vereinfacht gesagt: Die Nutzer werden für ihre Interaktionen mit digitalen Gutscheinen belohnt, die bei teilnehmenden Unternehmen eingelöst werden können.

An all dem wird zum größten Teil im Nordburgenland getüftelt. Vor Kurzem ist das „ktchng“-Team von Mattersburg in ein Büro in Neusiedl am See übersiedelt. Da das Start-up auch Mitarbeiter beschäftigt, die in Wien und Bratislava tätig sind, sei der Standort ideal und außerdem zukunftsträchtig, ist Petra Augustyn überzeugt: „Ich denke, dass die Region Wien-Bratislava-Nordburgenland bis 2030 noch enger zusammenwachsen wird“.