Alte Rivalen rittern um Chefsessel im ORF Burgenland

Wobei Letzterer in den vergangenen Wochen und Monaten für alle sichtbar deutlich gemacht hat, dass er es noch einmal wissen will. Schneeberger war an fast allen Commerzialbank-U-Ausschuss-Tagen im Medienraum zugegen, zuletzt fuhr er sogar nach Schlaining zum ORF-Sommergespräch mit Doskozil.

Hermetische Achse

Der 61-jährige Schneeberger, ein im Job Junggebliebener, ist seit 2001 Chefredakteur. 2016 ist er Herics unterlegen – seither belauern einander beide.

Offenbar, so wurde dem KURIER von verschiedenen Seiten bestätigt, ist Schneeberger zuletzt in Doskozils Gunst gestiegen. Woran das genau liegt und was gegen Herics spräche, ist für Außenstehende schwer nachvollziehbar – zu hermetisch abgeschlossen ist die Achse Landhaus-Landesstudio.

In Wien werden die Ambitionen Schneebergers kritisch beäugt, er gilt vielen als zu SPÖ-nahe. Wobei: Entschiedene SPÖ-Ferne kann man kaum einem der sechs Kandidaten unterstellen.

Duell mit lachender Dritter?

Von der Frontstellung der beiden Männer könnte eine Frau als lachende Dritte profitieren, zumal Weißmann angekündigt hat, den Frauenanteil in der Führungsriege anheben zu wollen.

Wahrscheinlicher ist aber eine Frau als Chefredakteurin, falls Schneeberger tatsächlich Landesdirektor werden sollte. Denn dass Herics den Posten unter Schneeberger ausübt, ist keine Option.