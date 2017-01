Foto: /Stadfeuerwehr Pinkafeld Freitagabend kam es in Pinkafeld, Bezirk Oberwart, zu einem Verkehrsunfall. Mitten im Zentrum kam gegen 19.30 Uhr ein Pkw-Lenker mit seinem VW Golf auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern. Das Fahrzeug krachte gegen eine Säule des Rathauses, prallte ab und kam auf der Straße zum Stehen. Sofort alarmierten Augenzeugen die Einsatzkräfte. First Responder des Roten Kreuzes und ein Notarzt kümmerten sich um den Unfalllenker.

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit zehn Mann und drei Fahrzeugen aus, um das Unfallauto zu bergen. Die Florianis sicherten die Unfallstelle ab und stellten den Brandschutz sicher. Laut Auskunft der Polizei war der Lenker leicht alkoholisiert und wurde bei dem Unfall verletzt. "Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht", erklärt ein Polizist. Das Auto wurde schwer, das Rathaus leicht beschädigt. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet und die Feuerwehr konnte wieder einrücken.

Am Samstagnachmittag musste die Feuerwehr in Grieselstein, Bezirk Jennersdorf, ausrücken. Ein Fahrzeug war von der Straße abgekommen. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

In Frauenkirchen, Bezirk Neusiedl am See, kam am gestrigen Nachmittag ein etwa 60-jähriger Mann mit seinem Moped zu Sturz. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht. Der Mopedfahrer wurde nur leicht verletzt. Laut Landessicherheitszentrale habe es durch den Schneefall am Freitag und Samstag keine Häufung von Unfällen gegeben.