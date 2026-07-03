Misst SPÖ bei Alkofahrten von Politikern mit zweierlei Maß?

„Die FPÖ wird den Wählern erklären müssen, wieso sie Alko-Lenker in ihren Reihen duldet“, reagierte ein hochrangiger burgenländischer Sozialdemokrat im KURIER am Montag auf die Alkofahrt von FPÖ-Mandatar Norbert Hofer. Und im ORF-Burgenland wurde SPÖ-Klubobmann Roland Fürst am selben Tag mit den Worten zitiert: „Wir haben hier eine Null-Toleranz, bei uns hätte Hofer schon zurücktreten müssen.“ Dem früheren blauen Präsidentschaftskandidaten und Bundesparteichef war wie berichtet am Freitag vor einer Woche um die Mittagszeit in seiner Heimatgemeinde Pinkafeld der Führerschein abgenommen worden. Der Alko-Vortest soll 2,48 Promille ergeben haben. Hofer bleibt im Landtag.

So weit, so ernüchternd: Allerdings gibt es auch bei der SPÖ einen aktuellen, ähnlich gelagerten Fall - ohne Rücktritt. Ein Vizebürgermeister aus dem Südburgenland soll Mitte Juni bei der Heimfahrt von einer Sportveranstaltung so betrunken gewesen sein, dass er im Auto eingeschlafen ist. Immerhin konnte er den Wagen zuvor noch auf halber Strecke einparken. Im Gemeinderat habe er seinen „Fehler“ eingeräumt, ist aus der Gemeinde zu hören, von der Aufgabe seines politischen Amtes sei dabei aber keine Rede gewesen. Muss also auch die SPÖ ihren Wählern erklären, „wieso sie Alko-Lenker in ihren Reihen duldet“?