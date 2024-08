Emotionales Ende: Alfons Haider verabschiedet "My Fair Lady" in Mörbisch

Die Aufführung, die wegen der schlechten Wetterverhältnisse nach der Pause abgebrochen werden musste, hatte zuvor das Publikum mit herausragenden Leistungen und einer grandiosen Inszenierung begeistert.

Mit insgesamt 144.911 verkauften Tickets und einer Auslastung von über 99 Prozent avancierte "My Fair Lady" zum Publikumsmagneten der Seefestspiele. "Es war auch in diesem Jahr für uns alle – vor und hinter den Kulissen – ein wunderschönes Sommermärchen am Neusiedler See. Ich kann schlicht und einfach nur Danke sagen", betonte Alfons Haider und würdigte das Engagement aller Beteiligten.