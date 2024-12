Akkus für Bacchus: Ein Roboter soll im Burgenland bei der Weinlese helfen

Der Name des jüngst im Burgenland präsentierten Weingartenroboters Bakus erinnert an Bacchus, den griechischen Gott der Fruchtbarkeit, der Ekstase und des Weins. Mit der Weinlese im antiken Griechenland ist die Arbeit des autonomen Weingartenroboters aber nicht zu vergleichen. Vielmehr war die Vorstellung im Burgenland so etwas wie der Blick in die Zukunft der Weinwirtschaft. Denn ausgestattet mit modernster Technik erledigt das Gerät an einem Tag die Weinernte auf einer Fläche von drei bis fünf Hektar. Kostenpunkt: 170.000 bis 250.000 Euro.