Ablösung von Landtagspräsidentin Dunst verschoben

Verena Dunst ist eine begnadete Vielrednerin. Aber wenn es ernst wird, kommt die SPÖ-Landtagspräsidentin rasch auf den Punkt: „Ich glaube, dass der Herr Landeshauptmann weiß, dass er mich braucht“, antwortete Dunst am Mittwoch auf die KURIER-Frage, ob sie zum Rücktritt bereit wäre, wenn Parteichef Hans Peter Doskozil sie darum bäte. Schließlich würde dieser sie wohl nicht ohne Grund „die Perle des Südens“ nennen, untermauerte die 64-jährige Moschendorferin ihren glänzenden Stand in der Partei. Doskozil habe mit ihr „noch nicht“ über ihre Ablöse gesprochen, so Dunst, und sie sei auch „nicht amtsmüde“.

Tatsächlich scheinen die auf höchster Ebene angestellten Überlegungen zur Umbildung der roten Führungsmannschaft, über die der KURIER im Herbst berichtet hat, mittlerweile eingemottet, wie mehrere hochrangige SPÖ-Funktionäre bestätigen.

Zur Erinnerung die damals aus dem Umfeld Doskozils ventilierten möglichen Personalien: Dunst sollte als Präsidentin gehen und LH-Vize Astrid Eisenkopf Platz machen, der wiederum Klubchef Robert Hergovich auf der Regierungsbank nachfolgen sollte.

Ob die teilweise Neuaufstellung nur zeitlich nach hinten verschoben oder in dieser Legislaturperiode ganz ad acta gelegt wird, traut sich freilich mit Hinweis auf die Unergründlichkeit von Doskozils Plänen niemand vorherzusagen. Selbst Dunst bleibt diesbezüglich vorsichtig und will nicht so weit gehen, dass ihr Verbleib bis zur nächsten Landtagswahl 2025 „in Stein gemeißelt“ wäre.