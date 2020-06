Ablaufdatum 2030 für den Uhudler

Es ist fast Biowein, wir brauchen keine Spritzmittel und die Reben wachsen auch in schlechteren Lagen", erklärt Harald Kaiser, der gerade in seinem Weingarten in Heiligenbrunn beschäftigt ist. Auf drei Hektar pflegt er die Reben für seinen Uhudler an. 2030 muss er, geht es nach der EU, die Weinstöcke roden.

In den 1980er-Jahren wurde der Wein der Direktträgertrauben verboten. Anfang der Neunziger Jahre kämpften einige Winzer für eine Genehmigung, den Uhudler wieder keltern zu dürfen. Mit Erfolg, aber mit Ablaufdatum. Denn die europäische Sortenverordnung besagt, dass die Uhudlersorten Ripatella, Delaware, Concordia und Elvira zur Weinerzeugung nicht verwendet werden dürfen. Das bedeutet auch das Aus für den Uhudler. (Hintergrund zum Verbot der Direktträgerrebsorten im Artikel: "Falsches Geschäft mit dem Uhudler")

"Bis 2030 wurde es uns genehmigt, damals hätte niemand gedacht, wie sich das auswirken wird", erklärt Kaiser, der auch für 320 Winzer im Uhudlerverein spricht. "Wir sind jetzt schon dabei eine neue Position auszuarbeiten, damit wir weitermachen können", sagt der Winzer. Der Uhudler hat im Südburgenland für einen Aufschwung gesorgt und sei mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftszweig, meinen die Winzer. Vor allem in Heiligenbrunn, der Wiege des Uhudlers, im Bezirk Güssing, ist das Kellerviertel ein Touristenmagnet mit historischen Bauten und Buschenschanken.