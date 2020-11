Ab sofort Besuchsverbot in burgenländischen Krages-Spitälern

Ab heute, Dienstag, gelten in den vier Krages-Spitälern in Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee weitgehende Besuchsverbote. Diese entsprechen dem, was die Covid-19- Notmaßnahmenverordnung der Bundesregierung vorgibt, betont Krages-Chef Hubert Eisl.

"Das Besuchsverbot in den Spitälern gehört zu einem Bündel an Maßnahmen mit dem Ziel, die Anzahl der Kontakte zu verringern, um ein Zusammenbrechen der Spitalsversorgung zu vermeiden."

Ausgenommen vom Verbot sind lediglich:

Besuche und Begleitung von Minderjährigen (maximal zwei Personen pro Patient)

Begleitung unterstützungsbedürftiger Patienten (maximal zwei Personen)

Rund um Geburten (maximal eine Person)

Besuche in Palliativsituationen und bei Verabschiedungen

Besuche von Patienten, die länger als sieben Tage stationär aufgenommen sind (maximal ein Besucher alle sieben Tage ab dem 8. Tag des stationären Aufenthalts)

„Die Ansteckungszahlen müssen jetzt sinken“, sagt Eisl: „Die Entwicklungen in ganz Österreich und auch im Burgenland sind mehr als besorgniserregend. Unsere Kapazitäten – vor allem in den Intensivstationen und beim Personal – können nur reichen, wenn sich jetzt wirklich alle Burgenländerinnen und Burgenländer an die Maßnahmen halten und die Anzahl der Neuinfektionen rasch sinkt."