"Ein Beweis dafür, dass sich die langfristige Förderung von zukunftsorientierten Projekten auszahlt", sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Für ihn verbindet die AAA "Innovation und Bildung", der Standort sei ein "wichtiger Dreh- und Angelpunkt der internationalen Pilotenausbildung".

Kompetenzzentrum im Nordburgenland

Die AAA, die ihre Wurzeln in einer Gründung durch Piloten im Jahr 2004 hat, zählt heute zu den renommiertesten Flugschulen Europas. In Neusiedl am See betreibt die Academy fünf "Full-Flight-Simulatoren" und bietet durch eine intensive Kooperation mit internationalen Airlines über die Landesgrenzen hinaus bekannte Trainingsmöglichkeiten. Das Trainingszentrum ist 24 Stunden am Tag, 362 Tage im Jahr in Betrieb. Zwei weitere Simulatoren sind bereits bestellt, für die Expansion wurde ein zusätzliches Grundstück erworben.