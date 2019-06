71 Tote auf A4: Prozess im ungarischen Szeged geht heute weiter

Am zweiten Verhandlungstag stand die Anhörung des Vierzehntangeklagten an. Der flüchtige Bulgare, der in erster Instanz in Abwesenheit für den Tod von 71 Flüchtlingen verurteilt wurde, war Ende Februar mittels internationalem Haftbefehl von der französischen Polizei gefasst worden.

Ankläger fordert lebenslange Haft

Weiters erhielt am Freitag der öffentliche Ankläger das Wort. Dieser forderte für die vier Hauptangeklagten lebenslang ohne vorzeitige Freilassung. Nur dem Zweitangeklagten sollte diese Möglichkeit gewährt werden. Auch im Falle der übrigen Angeklagten, von denen zwei - ein Afghane und ein Bulgare - noch flüchtig sind, wurden höhere Haftstrafen beantragt. Diese hatten in erster Instanz Haftstrafen zwischen drei und zwölf Jahren ausgefasst.

Bei den Hauptangeklagten soll es sich um den Kopf einer Schlepperbande, seinen Stellvertreter, den Lkw-Fahrer sowie um den Lenker eines Begleitautos gehandelt haben. Die umgekommenen Flüchtlinge stammten aus Syrien, dem Irak und Afghanistan.