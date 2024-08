94,9 Prozent Auslastung bei den Schlossspielen Kobersdorf

Während der burgenländische Kultursommer 2024 auf die Halbzeit zusteuert, fallen erste Bilanzen höchst positiv aus. Bei den Schlossspielen Kobersdorf ist am 2. August unter tosendem Applaus der letzte Vorhang gefallen.

Die Besucherzahlen können sich sehen lassen: 14.912 Tickets wurden verkauft, was eine Auslastung von 94,9 Prozent bedeutet.

Intendant Wolfgang Böck kann seine inzwischen 20. Produktion in Kobersdorf damit als Erfolg auf ganzer Linie verbuchen. Der Kammerschauspieler brachte heuer Carlo Goldonis "Diener zweier Herren" in der Bearbeitung von Peter Turrini auf die Schlossbühne. Böck selbst gab den Pantalone, während sich Nico Dorigatti in der titelgebenden Rolle zerspragelte.