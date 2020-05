9-Jähriger vor Haustür von Auto erfasst

Am Freitag kann der kleine Obrad aus Schützen/Gebirge schon wieder zaghaft lächeln. Das linke Handgelenk ist zwar gebrochen und eingegipst, dazu blaue Flecken und Kratzer, aber nach dem Unfall Donnerstagabend hatte man zunächst weit Schlimmeres befürchten müssen.

Als der Volksschüler kurz nach 19 Uhr vom Tennisspielen nach Hause kommt und mit seinem Roller schon vor der Tür steht, sieht er im Augenwinkel plötzlich ein Auto auf sich zuschießen. Der Bub versucht auszuweichen, wird aber vom Wagen gegen die Wand gedrückt. Der Rettungshubschrauber bringt Obrad ins Spital Wr. Neustadt – aus dem er aber bald wieder entlassen werden dürfte.

Steht man an der B 50 vor dem Haus der Familie am Ortseingang von Schützen, ist man fassungslos, wie dieser Unfall passieren konnte. Der 28-jährige polnische Bauarbeiter Bartlomiej P. war Donnerstagabend wie jede Woche von Wiener Neustadt kommend auf dem Weg in seine Heimat, auf dem Rücksitz saß sein 26-jähriger Bruder Sylvester.

Der steht am Freitag mit einer Verwandten auf dem Parkplatz gegenüber vom Haus: „Der Bruder hat über Kopfweh geklagt und dürfte plötzlich bewusstlos geworden sein“, lässt Sylvester die Verwandte übersetzen. Die Polizei kann dazu noch nichts sagen, weil die Einvernahme des Unfalllenkers noch ausstand. Alkoholisiert war Bartlomiej P. jedenfalls nicht.

Er wurde zunächst ins Krankenhaus der Barmherzigen Brüder nach Eisenstadt gebracht und dort stationär aufgenommen, nach Auskunft von Spitalssprecherin Andrea Makkos am Freitag aber schon wieder entlassen.

Soweit bisher bekannt, war der VW Passat der Polen rechts über den Randstein geraten, daraufhin verriss der Lenker den Pkw nach links, fuhr auf den gegenüberliegenden Gehsteig, haarscharf an einem gemauerten Elektrokasten und Blumentöpfen vorbei – als ob er sich eingefädelt hätte – und schlitterte die Hausmauer entlang, direkt auf den entsetzten Obrad zu. Der Bub hatte aber scheinbar mehrere Schutzengel.

Auch in Riedlingsdorf ereignete sich am Freitag ein Unfall, bei dem eine Schülerin verletzt wurde. Die 10-Jährige wollte hinter dem in der Haltestelle stehenden Schulbus die Straße queren, als sie von einem Pkw erfasst wurde. Das Mädchen wurde leicht verletzt.

Mitarbeit: Claudia Koglbauer