77-Jähriger bei Traktorunfall tödlich verunglückt

Am späten Freitagnachmittag kam es in einem Waldstück in Neustift bei Güssing zu einem schweren Unfall. Ein 77-Jähriger Mann war auf einem steilen Waldweg unterwegs, wo er mit dem Traktor umstürzte und sich mehrmals überschlug. Er wurde unter dem Schlepper eingeklemmt.

Die Feuerwehren Neustift bei Güssing und Heiligenkreuz waren im Einsatz. Für den Mann kam die Hilfe zu spät, er erlag seinen Verletzungen.