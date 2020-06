50 neue Polizisten ausgebildet, 40 Beamte kommen heim

Gutes noch besser machen: Unter diesem Motto haben ÖVP-Innenministerin Johanna Mikl-Leitner und die Landesspitzen Hans Niessl (SP) und Franz Steindl (VP) am Mittwoch in Eisenstadt einen Sicherheitspakt unterzeichnet. Zwar ist das Burgenland das sicherste Bundesland (10.256 angezeigte Delikte 2013 sind nicht mehr als in einzelnen NÖ-Bezirken), aber "Sicherheit kommt nicht von allein", wünscht sich Landeshauptmann Niessl, dass es so bleibt. Der Pakt soll dazu beitragen.