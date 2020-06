40 der rund 160 Breitenbrunner Mars-Mitarbeiter wandern nach Wien

Mars Austria eröffnet im Sommer einen neuen Standort in Wien, wo Vertriebsaktivitäten für den österreichischen Markt gebündelt werden. Das betrifft auch die beiden Standorte in Breitenbrunn und in Bruck/ Leitha (NÖ), denn die 120 Mitarbeiter für Wien kommen von dort, bestätigte Mars-Austria-Sprecherin Franziska Zehetmayr am Dienstag gegenüber dem KURIER.

40 Marketing-Mitarbeiter werden vom Standort im Nordburgenland in die Bundeshauptstadt übersiedeln, 80 aus Bruck. Die Übersiedlung soll im Juli stattfinden. Die meisten betroffenen Mitarbeiter kämen aus Niederösterreich, Wien und dem Nordburgenland.

Verwaltungsangestellte, die für den reibungslosen Ablauf der Produktion in Breitenbrunn und Bruck vonnöten seien, sollen aber weiter vor Ort bleiben. Denn die Produktion von Süßwaren in Breitenbrunn und von Heimtiernahrung in Bruck laufe selbstverständlich weiter wie bisher. In Breitenbrunn werden künftig mehr als 120 Mitarbeiter beschäftigt sein, der überwiegende Teil in der Produktion, in Bruck rund 300.

Gerüchte über eine Verlagerung der Süßwaren-Produktion von Breitenbrunn nach Ägypten wies Zehetmayr als vollkommen substanzlos zurück. Denn das Werk in Breitenbrunn könne innerhalb des internationalen Mars-Konzerns mit seiner „Waffelkompetenz“ punkten. Die bekanntesten Produkte aus Breitenbrunn sind Amicelli und Milky Way Crispy Rolls. Mehr als 90 Prozent der jährlichen Breitenbrunner Produktion von rund 8000 Tonnen werden exportiert.

Mars ist der größte Arbeitgeber in der Gemeinde mit knapp 2000 Einwohnern. Seit 1973 produziert Mars (früher als Masterfood) in der Seegemeinde, die Süßwarenfabrik wurde damals von der Firma Rondo-Neisse erworben. Damit kam auch die Waffeltechnologie zu Mars, die bis heute Breitenbrunn zum globalen „Waffelzentrum“ des Unternehmens macht. Seit der Übernahme wurde die Kapazität fast auf das Hundertfache gesteigert.

Mars Austria ist eine 100-prozentige Tochter von Mars International. Das Familienunternehmen war 1911 von Frank C. Mars gegründet worden und ist heute einer der weltweit führenden Lebensmittelhersteller mit Standorten in rund 75 Ländern, 72.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mehr als 33 Milliarden US-Dollar. Der Hauptsitz von Mars befindet sich in McLean im US-Bundesstaat Virginia.