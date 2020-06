337.000 Euro Schaden: Polizei forscht Diebesbande aus

Die Coups hatten im November 2019 begonnen. Damals wurde in der Grenzgemeinde Liebing (Bezirk Oberpullendorf) ein Traktor gestohlen, der später im nahe gelegenen ungarischen Köszeg entdeckt worden war.

In den darauffolgenden Wochen häuften sich die Diebstähle nicht nur im Mittelburgenland, sondern auch in den Bezirken Wiener Neustadt und Neunkirchen. 37 Delikte wurden im Burgenland verübt, 22 in NÖ, sechs in der Steiermark, sagt Fasching.