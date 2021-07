Spatenstich: 2,5 Millionen Euro für neue Sportstätte bei Messegelände

Am Donnerstag fand der Spatenstich für die neue Sportanlage in Oberwart am Freigelände des Messezentrums statt. In den kommenden Monaten werden hier Tennisplätze, eine Stocksporthalle und Vereinsquartiere sowie Gastro- und Sanitäranlagen entstehen.

Nötig wurde der Schritt, da der Union Tennisclub (UTC) und der Eis- und Stocksportverein (ESVO) dem geplanten Bildungscampus rund um die Europäische Mittelschule weichen müssen. Die Stadtgemeinde wird die Liegenschaften bei der Messe errichten und an die Vereine per Pachtvertrag weitergeben. „Für uns war immer klar, dass die Verlegung der Sportanlagen nur im Einvernehmen mit den Vereinen erfolgen kann. Sowohl der UTC als auch der ESVO waren offen für Vorschläge und haben die Planung ihrer neuen Sportstätten in die Wege geleitet“, sagt Bürgermeister Georg Rosner. Rund 2,5 Millionen Euro investiert die Gemeinde in das Projekt.

Planung

Bei der Planung als auch beim Bau der Anlagen wurde bzw. wird auf Funktionalität aber auch auf moderne Ausstattung großes Augenmerk gelegt. Der UTC hat sich dabei an seinen Mitgliederzahlen und dem damit verbundenen Bedarf orientiert. Demnach sollen acht Plätze entstehen, vier davon mit Flutlicht. Außerdem wird es ein Gebäude mit Büro, Massageraum, Garderoben, Sanitäranlagen, einer Kantine mit Terrasse und einem großen Bereich für Mitgliederversammlungen geben.