20-jähriger Dealer im Südburgeland verhaftet

Der russische Staatsbürger, ist laut Polizei, teilweise geständig. Er soll von Ende 2017 bis jetzt von unbekannten Straßendealern in Wien 950 Gramm Cannabiskraut gekauft haben und im Bezirk Oberwart an seine Kunden weiterverkauft haben. "Er selber hat das Cannabis um fünf Euro gekauft und an seine Abnehmer um 10 Euro weiter verkauft", sagt ein Polizist.

Die Beamten konnten auch 14 Abnehmer im Alter von 15 bis 21 Jahren, aus den Bezirken Oberwart, Güssing und Neusiedl am See ausforschen und zur Anzeige bringen. Der 20 Jährige wurde in eine Justizanstalt gebracht.