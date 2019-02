Cannabis in Weinkeller ließ internationale Drogenbande auffliegen

Die international agierende Tätergruppe bestand aus 53 Personen, ihnen konnte der Verkauf von Drogen mit einem Schwarzmarktwert von 3,8 Millionen Euro nachgewiesen werden. Konkret geht es um 314 Kilogramm Cannabis, 20 Kilogramm Speed, 5000 Stück XTC-Tabletten sowie jeweils ein Kilogramm MDMA und Kokain. Für 53 Mitglieder des Netzwerkes klickten die Handschellen. Zwei von ihnen wurden bereits zu Haftstrafen von fünfeinhalb und sechs Jahren verurteilt.

Den Ausgangspunkt nahm der Fall in einem aufgelassenen Weinkeller in Weiden am See. Dort fand die Polizei nach einem Hinweis eine professionelle Cannabisplantage. Bei den Befragungen der Betreiber und diverser Dealer kam dann nach und nach das wahre Ausmaß des Drogenrings zutage. Ermittelt wurde im Raum Burgenland, Wien, Niederösterreich, Tschechien und Deutschland. Die Suchtmittel wurden mit Mietautos beziehungsweise per Bahn von Deutschland über den Grenzübergang Passau sowie mit dem Zug von Polen über Tschechien in das österreichische Bundesgebiet geschmuggelt.

Bei Hausdurchsuchungen wurden verschiedene Suchtmittel mit einem Schwarzmarktwert von rund 810.000 Euro sowie verbotene Waffen wie Schlagringe und Stahlruten sichergestellt. Die Tätergruppe besteht aus insgesamt 53 Personen, 49 männliche und 4 weibliche – 40 österreichische, 3 tschechische, 1 staatenloser, 2 bosnische, 2 russische, 1 rumänischer sowie 4 polnische Staatsbürger/innen im Alter zwischen 20 und 54 Jahren.