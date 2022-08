16-jähriger Mofafahrer lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Er flüchtete mit teils weit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortsgebiete Pertl-stein, Schiefer, Welten und Gritsch bis ins südburgenländische St. Martin an der Raab. Auf der Flucht nutzte er sogar Feldwege, Gehsteige und die Fahrstreifen für den Gegenverkehr – alles ohne Beleuchtung. Bei einer Verkehrsinsel kam es beinahe zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw. Und wegen einer Bodenwelle stürzte er beinahe, setzte aber dennoch die Fahrt fort und umfuhr auch eine Straßensperre der Polizei.

Nach der weiteren Flucht durch einen Wald entdeckten die Beamten das Mofa schließlich in St. Martin an der Raab am Anwesen seiner Familie. Der 16-Jährige wurde gestellt. Er war zwar nicht betrunken, besaß aber keine Lenkberechtigung. Er wird wegen diverser Übertretungen angezeigt. Verletzt wurde niemand.