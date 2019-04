150 Ziegen auf 27 Quadratmeter: Tierquälerin wurde verurteilt

150 Ziegen soll eine Südburgenländerin in einem Raum auf 27 Quadratmetern gehalten haben - bei einer gesetzlichen Mindestanforderung von 224 Quadratmetern. Weil die Tiere darüber hinaus abgemagert und vollkommen verwahrlost waren, stand die 63-Jährige am Mittwoch in Eisenstadt wegen Tierquälerei vor Gericht. Sie wurde nicht rechtskräftig zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt.