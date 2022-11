13-jähriger Burgenländer schoss mit Softairwaffe aus Pkw

In Wiener Neustadt soll ein 13-jähriger Burgenländer mit einer Softairwaffe durch die geöffnete Fensterscheibe der Beifahrertür eines Pkw geschossen haben. Getroffen worden sein dürfte eine etwa 60-Jährige. An diese Frau und an Zeugen erging am Montag der Aufruf, sich bei der Polizei (Tel.: 059133-3393) zu melden. Ein weiterer Vorfall in Verbindung mit einer Softairwaffe in Wiener Neustadt betraf einen 17-Jährigen.

Ins Rollen kamen die Ermittlungen gegen den 13-Jährigen, nachdem dieser am 21. November im fahrenden Pkw eines 21-Jährigen mit der Druckluftwaffe hantiert hatte. Der Fall wurde angezeigt, die beiden aus dem Bezirk Mattersburg stammenden Personen wurden ausgeforscht. Beamte stellten die Softairwaffe samt Munition sicher.