13-Jährige im Burgenland angefahren: Fahrer flüchtig

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Dienstag in der Früh auf einem Zebrastreifen in Piringsdorf (Bezirk Oberpullendorf) von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Der Lenker oder die Lenkerin flüchtete anschließend, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch. Beim Fahrzeug handelte es sich laut Angaben des Opfers um einen schwarzen Volvo Kombi mit Oberpullendorfer Kennzeichen.