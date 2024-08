100 auf einen Streich: Neue E-Ladestationen im Designer Outlet

Das Designer Outlet Parndorf , eines der größten und beliebtesten Einkaufszentren in Zentraleuropa, investiert in Nachhaltigkeit. Diese Woche wurden Pläne präsentiert, die Infrastruktur mit zwei Projekten auszubauen, die sowohl dem Klimaschutz als auch der Attraktivität des Standorts dienen.

"Wir sind sehr stolz, eine Vorreiterrolle in der Umsetzung umweltfreundlicher Technologien einzunehmen", so Mario Schwann , General Manager des Designer Outlets. Parallel dazu startet ein umfassendes Photovoltaik-Projekt (PV). Auf 1.650 Quadratmetern Dachfläche werden bis Oktober 2024 hochmoderne Photovoltaik-Paneele installiert. Diese Anlage mit einer Leistung von rund 400 kWp wird den benötigten Strom für die öffentlichen Bereiche des Outlets selbst erzeugen.

Das Designer Outlet Parndorf zieht jährlich 6,8 Millionen Besucher an und hat sich in den letzten 26 Jahren von einer Vision zu einem internationalen Einkaufsziel entwickelt. Mit über 160 Designer-Stores bietet das Center nicht nur ein erstklassiges Shoppingerlebnis, sondern setzt nun auch neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Der Einsatz von 100 Prozent Strom aus erneuerbarer Energie, flächendeckender LED-Beleuchtung und der Verzicht auf Gas in öffentlichen Bereichen beweisen das Engagement des Outlets.