Brisante Razzia rund um das Bauprojekt „Philips-Haus“

Ausgelöst wurden die brisanten Ermittlungen vor allem durch eine 17 Seiten starke Strafanzeige, die der Wiener Anwalt Klaus Ainedter für zwei Baufirmen kurz vor Weihnachten 2017 eingebracht hat. Zuvor waren drei Anzeigen von anderen Unternehmen und zwei Ermittlungsberichte der Kripo bei der WKStA eingelangt.

Einer der Verdachtsmomente betrifft die Bauträgerfirma RBB Renovatio, die mit der operativen Abwicklung des Projekts Philips-Haus eingesetzt wurde. Bei dieser sind Norbert W. und Friedrich G. Geschäftsführer.

In dieser Funktion sollen sie zwei Baufirmen „durch Vorspiegelung der Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit mit Baumeister-Arbeiten am Philips-Haus beauftragt haben. Diesen sollen dabei ein Vermögensschaden in Höhe von 2,574 Millionen Euro zugefügt worden sein. Forderungen in dieser Höhe sollen von RBB Renovation nicht beglichen worden sein.

Es bestehe der Verdacht, heißt in den Unterlagen, dass die Begleichung durch die Auswechslung des Projektsteuers (Ziviltechniker) „bewusst verschleppt wurde“.