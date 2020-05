The Strokes: 10 Jahre Wiedergeburt der Rock-Musik

Schon nach der der Veröffentlichung ihrer "Modern Age"-EP im Frühjahr 2001 wurde um die Band ein gewisser medialer Hype generiert. "Is This It" erschien dann zuerst in Australien und kam am 27. August 2001 in Österreich auf dem Markt. In ihrer Heimat, den USA, verzögerte sich der Release wegen den Anschlägen vom 11. September auf Oktober. Für die amerikanische Album-Version musste die Band auch noch mal ins Studio, da der Song " New York City Cops" nach den Terroranschlägen gestrichen werden musste - ersetzt wurde er durch "When It Started". Und auch das Original-Cover von Colin Lane wurde durch ein Bild einer Partikel-Kollision ersetzt.



Hört man "Is This It" zehn Jahre nach der Veröffentlichung, klingen die Songs noch immer ziemlich erfrischend. Man schwelgt in Erinnerungen, singt Zeilen wie "Leave me alone

I'm in control / I'm in control / And girls lie too much / And boys act too tough/ Enough is enough" inbrünstig mit Casablancas und verliert sich in der Melodieführung der Gitarren oder im furztrockenen Schlagzeug-Sound. Apropos Casblancas. Seine Stimme drückt den Songs der Strokes einen ganz besonderen, unverkennbaren Stempel auf. Sie klingt nämlich immer schön übersteuert, herrlich "laid back", irgendwie so, also wäre ihm das alles total scheißegal. Das klingt dann nach dem jungen Lou Reed und somit auch nach Velvet Underground.