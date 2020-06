RHCP-Video-Premiere: Hommage an Brendan

Von Mullens Tod erfuhr Anthony Kiedis am ersten Tag der Proben für das neue Album. Er kam in den Proberaum und überbrachte die traurige Nachricht. Ohne zu sprechen, begann die Band zu jammen. Daraus entstand "Brendan`s Death Song". Kiedis beschreibt den Song als eine Art "Trauermarsch, aber feierlicher". "Brendan`s Death Song" wurde die fünfte Single des 2011 erschienen Albums "I`m With You". Das dazugehörige Video wurde in New Orleans gedreht und ist als Jazz-Begräbnis gedacht.