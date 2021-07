Marina Abramovic wird zur Lachnummer

Auch die "Abramović-Methode" hat zweifellos einen Hintergedanken: Die Künstlerin kultiviert eine Reihe von geschulten Kräften, die ihre Ideen an möglichst vielen Orten der Welt - und womöglich auch über ihren Tod hinaus - aufführen können. In der Performancereihe "14 Rooms" auf der Art Basel war dies zu erleben - hier saßen Performerinnen aus der Entourage der Künstlerin stundenlang auf Fahrradsesseln, während die Künstlerin selbst mit ihrer Langzeitperformance "512 Hours" in der Londoner Serpentine Gallery beschäftigt war. Diese läuft noch bis 25. August, Abramović hält sich dabei mit maximal 160 Leuten in einem Raum auf - und tut nichts Besonderes. Wie auch schon in der MoMA Performance, bei der Besucher der Künstlerin gegenübersaßen und in Tränen ausbrachen, zeigt sich das Publikum teils tief ergriffen von der Direktheit der Erfahrung.

Für Leute, die nicht unbedingt einer Performancekünstlerin gegenübersitzen müssen, um sich selbst zu spüren, kann diese Ergriffenheit ganz schön nerven. Nach der Fußball-Niederlage Brasiliens dauerte es nicht lange, bis in einem Blog die verzweifelten Gesichter der südamerikanischen Fans mit der stoischen Miene der Performerin kombiniert wurden.

Bilder von "marinaabramovicmadebrazilcry.tumblr.com"