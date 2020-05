Jürgen Teipel: "Raver hatten mehr Spaß als Punks"

Jürgen Teipel

Karlsruhe

DJ

Mexiko

Ich hatte Techno während der Recherchen zu "Verschwende Deine Jugend" für mich entdeckt. Vor allem House. Und hatte dann schon die alten Punks mit meinen House-Kassetten "genervt". Dann gab es mal eine Lesung von mir in, auf der eine ziemlich bekannte DJ-Frau hinterher aufgelegt hat: Acid Maria. Wir verstanden uns sehr gut und so kam eins zum anderen. Ich war fasziniert von dem was sie erzählte, über ihren Alltag, der sehr geprägt war vom ständigen Unterwegssein - rund um die Welt. Hauptsächlich durch sie kam ich dann auch mit anderen DJs in Kontakt. Ich wurde immer tiefer in das Thema "eingesogen". Dann entwickelte es sich aber von selbst in eine ganz bestimmte Richtung. Ich wusste inzwischen, dass ich einen Roman über einen sehr jungenschreiben wollte, eine Art "Fänger im Roggen" im DJ-Bereich. Und es ergab sich, dass dieser Roman inMexiko spielen würde. Einige DJs hatten mir immer wieder von ihren Abenteuern dort erzählt. Was für mich erstmal bedeutete, dass ich selber nachging, und das Romanprojekt, wie gesagt, seine ganz eigene Dynamik entwickelte und schließlich 2010 unter dem Titel "Ich weiß nicht" beiDuMontveröffentlicht wurde. Nun hatte ich aber noch die ganzen Gesprächsaufnahmen mit den DJs, die im Roman - wenn überhaupt - nur indirekt Verwendung fanden. Und deswegen die Idee zu einem zweiten Buch: einer Art Dokumentation.

Was verbinden Sie persönlich mit der Techno Szene?

Drogen und Spaß (lacht). Mir war schon früh aufgefallen, dass die Raver viel mehr Spaß hatten als die Punks, aus deren Szene ich selbst kam. Anfangs war mir das ein bisschen suspekt. Punk war ja so ernst. Aber nach und nach hat sich mir die Freude, auch die Freude am Tanzen, immer mehr erschlossen. Natürlich war das teilweise ein bisschen drogengeschwängert. Es hat mich hin und wieder genervt, erstmal ein paar Leute wegschieben oder um sie herum tanzen zu müssen, weil sie selber gar nichts mehr mitbekamen. Aber grundsätzlich fand ich's erfreulich, dass die Stimmung vergleichsweise so freundlich war, so offen. Dass man Komplimente bekam und verteilte.

Wie schwer war es, den DJs persönliche Erfahrungen abzulocken?

Es ging nicht um's Entlocken. Überhaupt nicht. Es waren sehr persönliche, lange, vertrauensvolle Gespräche - die ursprünglich nur dem Roman dienen sollten. Die Leute haben sich mir teilweise geöffnet. Vor allem einige der weiblichen DJs. Deshalb war es dann schwer, die Leute davon zu überzeugen, diese Gespräche für die Dokumentation freizugeben.

Wie viele Gesprächsminuten haben sie über die Jahre gesammelt?

Ich weiß es nicht. Ich habe eher die Seiten gezählt, die ich davon abgetippt habe. Das waren 700.

Diverse Aussagen durften Sie nicht drucken, aus „rechtrelevanten Gründen“, wie Sie im Buch schreiben.

Wie schwer war es, das Projekt zu Ende zu führen?

Es ging nicht um's Dürfen, sondern um's Wollen. Ich wollte meine Gesprächspartner natürlich schützen und deshalb nichts verwenden, was mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Polizei interessant gefunden hätte. Viele der Veranstaltungen, gerade zu Anfang von Techno, waren ja illegal. Es wurden viele Drogen konsumiert und gehandelt.

Was haben Sie persönlich aus den Gesprächen gelernt bzw. Neues erfahren?

Wie gesagt, vor allem die Freude der ganzen Angelegenheit. Ich hatte Techno ursprünglich nicht so mitgekriegt und musste mich nun erstmal mit diesem Aspekt davon anfreunden. So ungefähr: "Ist das nicht banal? Ist das nicht eine zu positivistische Sicht auf die Welt?" War's natürlich überhaupt nicht. Gelernt habe ich, dass ich mich selbst viel zu sehr im Kopf befand. Dass ich selbst viel zu viele Konzepte hatte, was man denn nun machen dürfe und was nicht. Wie man sich zu verhalten hätte. Vor allem am Schluss war Punk sehr eng, von den Möglichkeiten her sich zu verhalten. Und Techno und House waren ein weites, offenes Feld mit grundsätzlich offenen Leuten. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Die Gespräche und auch das Sein-im-Club, das war für mich überwiegend sehr erfreulich.

Welches Bild haben Sie nach den zahlreichen Gesprächen von der Techno Szene?

Wie gesagt: Da hat sich sehr viel gewandelt. Es sind nun weniger vorgefasste Ideen, die sich im Kopf abspielen, sondern zum Teil eigene Erfahrungen, aber vor allem sehr detaillierte Einblicke, die mir die DJs ermöglicht haben. Ich bin durch die Recherchen nicht Teil der Szene geworden, aber ich konnte mir ein Bild machen. Und dieses Bild ist tendenziell bunt, freundlich, auch sehr kreativ, aber es schließt natürlich nicht aus, dass es viele problematische Entwicklungen in dem Ganzen gab. Vor allem die Drogen. Auch die verschiedenen Welten, die manchmal nicht in Einklang gebracht werden konnten. Aus der Freundlichkeit die am Wochenende im Club herrschte, wurde unter der Woche nicht unbedingt etwas Verbindliches, was einen tragen konnte.

Steht hinter dem Buch eine Hauptaussage a la "Hände weg von den Drogen"?

Wenn es eine Hauptaussage gibt, dann vielleicht jene, dass es keinen Sinn macht, sich als verbindungsloses Einzelwesen zu verstehen, sondern dass uns Menschen vor allem das Verbundensein ausmacht.

Haben Sie ein neues Projekt geplant?

Ja, ich habe ein neues Projekt geplant. Bin gerade am Schreiben. Diesmal wird es weder ein Roman noch eine Dokumentation, sondern eine Art Selbsterfahrungsbericht. Eine sehr persönliche Sache.