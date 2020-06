Gürtelbär sammelt Artgenossen für kranke Kinder

Der Wiener Gürtelbär sammelt gebrauchte Artgenossen für junge Patienten der Kinderabteilung des AKH Wien. "Ich, der Wiener Gürtelbär, habe mir lange Gedanken gemacht, was ich nach dem Medienrummel um meine Person machen soll. Am Fenster zu stehen, gefällt mir sehr gut, vor allem wenn ich die lächelnden Gesichter der Passanten auf der Straße sehe. Jedoch will ich meinem Leben einen weiterläufigeren Inhalt geben und den Menschen noch mehr Freude bereiten", ließ er in einer Presseaussendung wissen.

Um seinen Plan durchführen zu können, bat der Gürtelbär darum, ihm nicht mehr benötigte (Stofftier)-Bären an die Adresse "Herklotzgasse 1, Top 11 bis 12, 1150 Wien" zukommen zu lassen. "Nach einer gründlichen Reinigung dieser Bären, möchte ich sie anschließend persönlich auf der Kinderabteilung des AKH Wiens an kranke Kinder verteilen", sagte er.



Damit aber nicht genug der neuen Pläne: "Ebenfalls spiele ich mit dem Gedanken, einen kleinen Wien-Trip zu machen und ein paar Sehenswürdigkeiten zu besuchen, an welchen ich mich dann mit Passanten fotografieren lassen werde."