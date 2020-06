Facehunter – die Straße als Catwalk

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Leute auf der Straße zu fotografieren?

Yvan Rodic: Als ich vor sechs Jahren von der Schweiz nach Paris gezogen bin, lernte ich viele neue Leute kennen, kam zum ersten Mal mit Mode und Fashion in Berührung. Ich wollte einfach nur die Dinge und Menschen fotografieren, die mich umgeben und meine Eindrücke mit anderen teilen. Für den Blog gab es keinen Masterplan und es war anfangs auch eine naive Idee. Denn dazumal gab es noch kaum Fashion-Blogs. Dann begann ich mit Facehunter - ohne Mission. Zuerst fotografierte ich nur Gesichter, später bin ich immer mehr in Richtung Style gegangen. Ich wollt meine Impressionen über Individualität, Persönlichkeit, Style und Kreativität von Leuten auf der Straße mit anderen teilen.

Haben Blogs und Blogger mittlerweile einen wichtigen Stellenwert in der Modewelt. Wie sieht es im Vergleich zu Magazinen aus?

PR-Agenturen und wichtige Mode-Marken zollen Blogs immer mehr Respekt. Das war nicht immer so, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel geändert. Es werden nunimmer mehr Blogger zu Pressereisen und auf Fashionweeks eingeladen. Ich war in den letzten Tagen auf Einladung in Kiew, Lissabon und fliege morgen nach Reykjavík. Blogger werden also zunehmend ernst genommen. Aber ich sehe da keinen Konflikt zwischen Magazinen und Blogs. Denn wir brauchen Magazine und Blogger.

Welche Städte sind in Sachen Fashion gerade interessant?

Sydney ist einer der interessantesten Fashion-Städte zurzeit. Jeder verbindet Sydney mit Surfen, Sonne und Strand, jedoch keiner mit Mode. Aber die haben eine wirklich sehr junge und sehr interessante Designer- und Blogger-Szene. Dann natürlich Reykjavík und die ganzen skandinavischen Städte wie Kopenhagen oder Stockholm, in denen ich mich sehr oft aufhalte. Auf den Straßen der klassischen Modestädte wie Mailand oder Paris findet man hingegen nicht viel individuellen Style. In Mailand wird für die Modewoche eine Fashion-Blase aufgeblasen, die danach wieder zerplatzt. Für mich ist es also leichter, Fotos in Stockholm zu machen als in Mailand.