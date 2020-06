Beatpatrol und der grüne Daumen

In Miami beim weltgrößten Electronic-Festival gab es drei absolute Headliner und zwei davon treten auch bei uns in St. Pölten auf", schwärmt VAZ-Manager Rene Voak, eben erst aus den USA zurück. Überflieger Avicii, für den in Miami sogar Madonna die Ansage machte und Armin van Buuren, jahrelang als der beste DJ gehandelt. "Die spielen in der Superleague mit." Dazu heizen 118 weitere Szene-Idole von Steve Aoiki bis Calvin Harris auf sieben Bühnen unter dem Motto "the beat goes on" ein.

St. Pöltens hausgemachtes " Beatpatrol"-Festival, die kleine Schwester des mächtigen " Frequency", geht in den Countdown. Von 20. bis 22. Juli werden im Veranstaltungszentrum 31.000 Fans erwartet. 3000 davon campieren am westlichen Traisen-Ufer, 500 schlagen am Caravan-Parkplatz in Wohnmobilen oder Wohnwägen Quartier auf. Die Stadthotels sind ausgebucht, viele Electronic-Fans schätzen nämlich Dusche und Frühstücksbuffett.