"Alles Techno" in der Wiener Staatsoper

Was sie vorhaben, kann sich sehen lassen. DJ-Größen wie der Detroit-Techno-Pionier Carl Craig, Soundkünstler Moritz von Oswald, Maceo Plex, Jamie Jones und Damian Lazarus werden für den richtigen Sound sorgen. Erwartet werden 2.400 Besucher. Visuals gibt es vom Wiener Kollektiv Neon Golden, die bereits das Stagedesign des "Urban Art Forms" entwarfen.

Eine Veranstaltung im Haus am Ring bringt auch Verantwortung mit sich: "Wir sind uns der Historie des Gebäudes durchaus bewusst und versuchen in erster Linie eine elektronische Musikveranstaltung auf die Beine zu stellen, die dem Ambiente gerecht wird." Einen Dresscode wie man ihn in der Oper erwarten könnte, gibt es nicht. "Erlaubt ist, was Spaß macht."

Was es allerdings zu beachten gibt, ist das Rauchverbot. Ansonsten wird die "Electr.Oper" bis zur in Wien üblichen 6 Uhr-Sperrstunde dauern. Akustisch hingegen wird aufgedreht, dank der massiven Bausweise der Staatsoper gibt es in diesem Bereich keine Einschränkungen, auch wenn man sich mitten in der Stadt befindet.

KURIER.at verlost für die "Electr.Oper" am 7. Juli in der Staatsoper 3x2 Ticktes. Eine eine eMail mit dem Betreff "Alles Techno" an kult(at)kurier.at genügt. Die Gewinner werden per eMail verständigt.